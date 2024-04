Strage Suviana, venerdì i funerali di D'Andrea

Saranno celebrati venerdì prossimo alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Forcoli (Pisa), i funerali di Alessandro D'Andrea, il 37enne tecnico specializzato della Voith Hydro di Cinisello Balsamo (Milano), morto nella strage alla centrale idroelettrica Enel sul Lago di Suviana.

Le esequie si svolgeranno nel piccolo paese della Val d'Era Dove tuttora risiedono i suoi familiari. L'amministrazione comunale di Palaia, il capoluogo, ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale.

Intanto, a distanza di una settimana dall'incidente, restano molto gravi le condizioni di Sandro Busetto, il tecnico veneziano di 59 anni, ricoverato al Centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi e definiscono "stazionarie" le sue condizioni. L'uomo è ancora non cosciente ed ha riportato ustioni su circa il 40% del corpo ma in particolare avrebbe subito gravi danni nell'inalazione dei fumi sprigionatisi con gli incendi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA