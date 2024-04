Fortezza Vecchia a Livorno, parte demaniale passa al Comune

Il Consiglio comunale di Livorno ha approvato la delibera, presentata dall'assessorato al porto, per l'accordo per il trasferimento a titolo gratuito della parte demaniale della Fortezza Vecchia al Comune. Il complesso, si ricorda, è di proprietà del Demanio fatta salva la parte ipogea che appartiene alla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

Per l'assessorato la votazione odierna rappresenta "un passaggio fondamentale nell'iter avviato dall'Amministrazione a partire dal 2022 con la riapertura del percorso di federalismo culturale finalizzato all'acquisizione, da parte della città" della Forteza Vecchia, "uno dei monumenti più importanti dal punto di vista storico, culturale". L'acquisizione, si spiega, segue un iter procedurale "che ha visto l'approvazione da parte del tavolo tecnico operativo formato" dagli uffici regionali di Mic e Agenzia del Demanio, Regione e soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Pisa e Livorno "di un programma di valorizzazione del bene che ha lo scopo di mantenere, tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e culturale che la Fortezza Vecchia ha espresso nel corso della sua storia".

"La valorizzazione e rifunzionalizzazione della Fortezza Vecchia - si spiega ancora - costituisce per l'Amministrazione comunale un obiettivo strategico centrale nelle strategie attuali e future di politica culturale, turistica e marittimo-portuale della città che trova realizzazione nell'ambito di un'operazione complessiva di riordino delle aree urbano portuali". Previsti, nei prossimi tre anni, interventi di restauro, risanamento conservativo, risparmio enegetico, e anche la riapertura delle gallerie nord ad oggi chiuse e il ripristino dei camminamenti di ronda.

Si prevede inoltre la valorizzazione delle funzioni museali espositive e quelle legate all'organizzazione di eventi e spettacoli all'aperto, il ripristino del servizio di ristorazione. A disposizione 6 milioni e 220mila euro di cui 3 milioni stanziati dalla Regione Toscana, il resto dal Comune di Livorno. Il programma di valorizzazione si muoverà in parallelo con gli interventi di ripristino dell'acquaticità della Fortezza Vecchia a carico dell'Adsp Mts e con il progetto del Parco Fortezza a cura della Porto immobiliare che "valorizzerà gli spazi di cerniera fra porto e città aprendoli a cittadini e turisti".



