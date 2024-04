A Villa Bardini navetta elettrica gratis per visita del giardino

A Villa Bardini dal 20 aprile al 15 settembre, ogni sabato, domenica e festivi, sara' attivo il nuovo servizio gratuito di navetta elettrica per la visita del giardino. La pendenza dell'aspra collina lungo la quale si estendono i quattro ettari di bosco, orto e frutteto non sarà più dunque un problema: si tratta di un'iniziativa di Fondazione Cr Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron in collaborazione con Opera Laboratori Fiorentini.

"Abbiamo avviato in via sperimentale - dichiarano i presidenti di Fondazione Cr Firenze Bernabò Bocca e della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza - assieme ad Opera Laboratori Fiorentini questo servizio che si svolge all'interno del parco per favorire la visita delle persone anziane e delle famiglie con bambini piccoli. Il complesso Bardini è il primo giardino monumentale fiorentino ad esserne dotato e siamo certi che incontrerà il favore dei tanti visitatori che, in numero crescente di anno in anno, dimostrano di apprezzare moltissimo questo angolo di bellezza e di quiete".

La partenza della navetta e' alle ore 11 da via de Bardi e l'ultima corsa alle 17.30 da Villa Bardini, con un intervallo dalle 13 alle 14. Saranno tre le fermate: il capolinea in via de Bardi, la fermata Scalinata Barocca e il capolinea Villa Bardini. Precedenza sarà data, si spiega in una nota, alle famiglie con bambini e alle persone anziane.



