20 prime a Cantiere di Montepulciano e omaggio sonoro a Maradona

Con 20 prime assolute, quattro orchestre impegnate, e anche un omaggio sonoro a Diego Armando Maradona, torna, per la 49ma edizione, il Cantiere internazionale d'arte dal 12 al 28 luglio a Montepulciano (Siena).

Ad aprire la rassegna, spiega una nota, le Installazioni sonore di Opificio sonoro dedicate a materia e memoria, e un grande concerto in piazza Grande con l'Orchestra della Toscana guidata da Alexander Lonquich, pianista e direttore d'orchestra e la talentuosa violinista 20enne Angela Tempestini, con musiche tra Mendelssohn e Schubert. Il 13 luglio nel Teatro Poliziano in programma la nuova produzione operistica del Cantiere, El Retablo de Maese Pedro, opera in un atto di Manuel de Falla arricchita dall'ouverture commissionata al compositore Stefano Pierini Imágenes errantes per baritono e orchestra, con l'Orchestra Camerata strumentale di Prato diretta da Michele Gamba. Si aprirà poi un percorso tutto al femminile creato dalla pianista e direttrice artistica del festival Mariangela Vacatello per il suo debutto al Cantiere con 'Io, Anna Dostoevskaya', melologo su musiche per pianoforte solo di Rachmaninov. Michele Gamba tornerà invece sul podio dell'ensemble appositamente pensato per un'originale produzione scenica del Pierrot Lunaire di Arnold Schönberg, poi in tre appuntamenti della Serie Mozart - Amadeus e le virtuose, con l'Orchestra Giovanile Italiana e al pianoforte una parata delle migliori pianiste italiane. Tra i concerti di musica da camera, lo spettacolo di teatro musicale Oz. Il Mago della Città di Smeraldo della Nuova Compagnia degli Arrischianti e un ampio percorso di musiche per organo che valorizzerà gli strumenti del territorio. E ancora, la Compagnia Cantiere Danza con lo spettacolo Gershwin Postcards, e poi un omaggio a Diego Armando Maradona con Sine Diez musica per piedi innamorati nel chiostro della Fortezza di Montepulciano su testo di Stefano Valanzuolo e musiche dal jazz a Lucio Dalla. In cartellone anche il Canto Latino con la soprano Gemma Bertagnolli e un'insolita Serie Händel di cui Adriano Falcioni eseguirà i concerti per organo e orchestra in due serate consecutive nel Tempio di San Biagio con l'Orchestra Poliziana e le corali locali, dirette da Alessio Tiezzi. Per la musica contemporanea la prima assoluta dell'opera da camera di Alessandro Solbiati Il n'est pas comme nous e i concerti affidati ad Opificio Sonoro diretto da Marco Momi.

Concerto di chiusura domenica 28 luglio in piazza Grande con l'Orchestra Haydn.



