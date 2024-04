Viaggia in A1 con 27 chili di cocaina, arrestato 67enne

Viaggiava in auto con a bordo 27 chili di cocaina purissima, per un valore stimato sul mercato di oltre 2,5 milioni di euro, nascosti in un doppiofondo, ed ogni panetto era dotato di un profumatore per auto per coprire l'odore della droga. Un trafficante sudamericano di 67 anni è stato così arrestato in A1 dalla polizia nell'Aretino.

Lo scorso fine settimana gli agenti della polizia stradale di Battifolle hanno intercettato fermato per un controllo l'uomo, che era diretto verso il sud Italia. Sebbene apparisse tutto normale, agli esperti poliziotti c'era qualcosa che non tornava, sia riguardo alle spiegazioni del 67enne sui motivi del suo viaggio, sia per i documenti esibiti, ritenuti meritevoli di approfondimenti. Grazie ad un'accurata perquisizione del veicolo è stato scoperto che il doppiofondo, sotto il sedile posteriore dell'auto, munito di un marchingegno per la sua apertura, che nascondeva 21 panetti avvolti nel cellophane.

L'uomo era anche in possesso di documenti falsi con i quali si fingeva un cittadino italiano incensurato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA