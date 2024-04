Covid, in Toscana 40 nuovi casi e nessun decesso in sette giorni

Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 40 nuovi casi di Covid e nessun decesso.

E' la seconda settimana consecutiva che non si registrano decessi. A oggi sono ricoverate in ospedale 6 persone (6 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui nessuno (stabili) in terapia intensiva. A oggi in 160 risultano ancora positivi In 154 (-15) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi.

Dall'inizio dell'epidemia sono 1.653.705 e 12.501 i decessi.

A livello territoriale, Firenze registra 18 i casi in più rispetto alla settimana precedente, di Prato 4, Pistoia 2, Massa Carrara 0, Pisa 4, Livorno 1, Arezzo 6, Siena 4 , e Grosseto 1.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA