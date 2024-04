Uomo fermato per casi di abusi sessuali nelle vie di Empoli

È scattato il fermo per l'ipotesi di reato di violenza sessuale a carico di un ventenne a Empoli (Firenze), al termine di un'intensa indagine condotta dalla polizia. Ora l'uomo, un maghrebino, è in carcere a Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida. Tre gli episodi contestati. Il primo risale al 16 marzo, quando uno sconosciuto dopo aver avvicinato una donna con il pretesto di un'informazione l'avrebbe costretta a subire un abuso. Gli ultimi due, in ordine cronologico, sarebbero avvenuti giovedì scorso. Il primo, intorno alle 14.30, in via dei Cappuccini nei confronti di una mamma che spingeva il passeggino con la figlia.

Il secondo, qualche ora più tardi, ai danni di una giovane di 16 anni. Dopo le denunce, gli agenti del commissariato di Empoli, raccolte le prime testimonianze, hanno passato al setaccio ogni singolo fotogramma della videosorveglianza cittadina, riuscendo a individuare ieri pomeriggio il giovane come il presunto autore delle molestie alle tre donne. Quindi lo hanno fermato.



