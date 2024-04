Sfonda rail del viadotto e resta illeso, poi lascia auto lì

Ha fatto un incidente con l'auto, volando dal viadotto Marco Polo di Firenze con l'auto e finendo sulla scarpata e fianco di un vivaio. Illeso, ha deciso di lasciare l'auto sulla scarpata ed è rientrato a casa, dove però è stato rintracciato dalla polizia municipale. Protagonista un 36enne. Secondo una ricostruzione dei vigili, spiega Palazzo Vecchio, l'automobilista ha sbattuto sul guardrail del viadotto, lo ha piegato ed è finito sulla scarpata sottostante.

Per diverse ore nessuno si è accorto dell'auto, si spiega sempre dal Comune, perché gli alberi limitavano la visibilità.

Poi la segnalazione sul guardrail danneggiato ha portato alla scoperta della vettura. Sono stati chiamati i vigili del fuoco e, dopo aver visto che non c'erano persone, sono iniziati gli accertamenti che hanno portato a rintracciare il proprietario nella sua abitazione, in zona di Campo di Marte. A suo carico, oltre ad alcune multe, anche la rimozione con la gru della macchina.



