'Puccini secondo Muti', evento a Lucca il 28 giugno

L'evento clou delle celebrazioni per il centenario pucciniano si intitolerà 'Puccini secondo Muti': è quanto si apprende da fonti del ministero della Cultura. Sarà un grande concerto internazionale del Maestro Riccardo Muti con l'Orchestra Cherubini in formazione speciale, a vent'anni dalla sua creazione. Si terrà a Lucca il prossimo 28 giugno e verrà trasmesso in diretta televisiva.

È in corso a Lucca, in questo momento, il sopralluogo del sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi con il sindaco Mario Pardini e la Rai.



