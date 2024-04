Accoltellatore arrestato per tentato omicidio a Arezzo

Arrestato per tentato omicidio ad Arezzo il presunto autore di un doppio accoltellamento a connazionali tunisini avvenuto ai Giardini Porcinai domenica sera. Un episodio cruento scaturito da una lite che è costato il ferimento ad organi vitali a un giovane che è sempre ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Donato. Solo ferito a una mano l'altro giovane, che aveva tentato di fare da paciere fra i due.

L'arresto riguarda un 40enne a cui carico il gip ha individuato gravi indizi di colpevolezza. Le indagini della squadra mobile hanno permesso l'individuazione del tunisino che avrebbe colpito il connazionale ora ricoverato in gravi condizioni e che la sera del 7 aprile ricevette numerose coltellate all'addome quando, mentre passeggiava con una ragazza, ha incrociato l'aggressore con cui c'erano delle ruggini. Dopo una breve lite, il 40enne sferrò i fendenti, uno anche contro il terzo che cercava di interrompere la lite, e poi fuggì. In questi giorni la polizia lo ha sempre cercato e le indagini hanno dato esito positivo con l'arresto. Ora è nel carcere di Prato a disposizione dell'autorità giudiziaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA