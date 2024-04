Il keniano Kimutai vince la Firenze half marathon

Festa per 5.000, di cui oltre il 40% donne, e rappresentanti 69 nazioni per la 40ma edizione della Half Marathon Firenze organizzata dal Comitato Uisp fiorentino. A vincere in campo maschile è stato Joseph Kimeli Kimutai, keniano 31enne della Dinamo Sport, dopo una gara combattuta spalla a spalla fino alla fine con il 24enne Bernard Musau Wambua, del Gp Parco Alpi Apuane, vincitore nel 2022. Al terzo posto il norvegese Alexander Skurve, a seguire lo statunitense Christopher Wendt. Quinto, il primo italiano, Lorenzo Martelli della Luivan Settignano che ha preceduto Ivan Poggi de Le Panche Castelquarto. Tra le donne prima al traguardo è stata Teresia Kwamboka Omosa, keniana classe 1995. Al secondo posto la statunitense Emily Little, sul podio un'altra keniana, Emily Chepkemoi Cheroben.

Ad accogliere i vincitori al traguardo l'assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione e Marco Ceccantini, presidente di Uisp Firenze. Alla partenza, da Lungarno della Zecca Vecchia, erano 3400 i podisti per la sola mezza maratona, a cui si sono aggiunti un centinaio di coppie per la "mezza per uno" e quasi un migliaio di iscritti alla non competitiva. In corsa anche William Frullani, il primo italiano della storia dell'atletica a conquistare una medaglia nella disciplina delle prove multiple, che ha chiuso in 1 ora e 48'. La mezza per uno, percorso da suddividersi in coppia è stata vinta in campo maschile dalla coppia Gerard-La Mantia; tra le donne prime Cecconi e Pedroni; la mista è andata a Palazzeschi-Leonardi.





