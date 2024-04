Fiorentina, per la Juve recupera Martinez Quarta

C'è anche Martinez Quarta fra i 27 convocati da Vincenzo Italiano per la trasferta di domani sera a Torino contro la Fiorentina. Il tecnico viola, che non ha parlato neppure ai canali ufficiali del club (ormai una consuetudine dopo un impegno infrasettimanale), ha quindi l'intero gruppo a disposizione per provare a rilanciare la sua squadra in campionato, dove è al momento scivolata fuori dalla zona Europa.

Nonostante sia da sempre considerata la sfida più sentita dal popolo viola, saranno pochi i tifosi al seguito: come nella passata stagione anche questa volta la maggior parte dei sostenitori viola ha deciso di disertare la trasferta per il costo dei biglietti nel settore ospiti ritenuto eccessivo (45 euro) e per le modalità di acquisto dei tagliandi in quanto, per farlo, è necessario iscriversi al sito ufficiale della Juventus.





