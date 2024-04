Nasce premio dedicato a Francesco Nuti, su impulso della figlia

Due serate dedicate all'attore e regista Francesco Nuti, scomparso il 12 giugno 2023, con proiezioni dei suoi film, contributi video inediti, ospiti e la consegna ad artisti del mondo dello spettacolo di un premio a lui intitolato. Il 'Premio Francesco Nuti', istituito dalla figlia Ginevra, è un manufatto artistico realizzato dalla storica bottega di gioielleria artigiana fiorentina Paolo Penko, ispirato a un'opera pittorica dell'attore e regista scomparso.

Le due serate, presentate oggi nella sede del Consiglio regionale della Toscana, sono in programma al cinema La Compagnia di Firenze, il 10 e il 23 aprile.

Il 10 aprile, è stato spiegato, verrà proiettato il film 'Casablanca, Casablanca' (1985), con ospiti della serata Claudio Bisio e Sabrina Ferilli. Il secondo appuntamento sarà il 23 aprile con il film 'Stregati' (1986) con Giovanni Veronesi e Giuliana De Sio, insieme ai musicisti Stefano Cantini e Riccardo Galardini che suoneranno dal vivo il motivo musicale della colonna sonora del film.

"Il giorno dopo la scomparsa di Francesco Nuti nel giugno scorso - ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio toscano - mi espressi in Consiglio regionale sull'opportunità di dedicare a questo grande artista un evento omaggio, per celebrare un grande toscano, raccontare quanta arte e quanta bellezza è riuscito a trasmetterci nel corso della sua carriera e quanto oggi sia ancora nel cuore di tante toscane e tanti toscani".

"Sulla scia di questi eventi - commenta Ginevra Nuti - ho potuto finalmente concretizzare un mio grande desiderio, quello di poter io stessa contribuire a raccontare la storia di papà attraverso l'istituzione di un premio a lui intitolato".

L'attrice ed ex moglie di Francesco Nuti, Annamaria Malipiero, ha spiegato che "vorremmo portare avanti questa rassegna anche negli anni a venire".



