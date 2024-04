Torna il Firenze Flower Show con 70 espositori

Torna, per il sesto anno consecutivo, Firenze Flower Show, la mostra mercato di piante rare e inconsuete, che quest'anno conta circa 70 espositori di varietà botaniche da tutto il mondo e prodotti artigianali.

L'iniziativa, presentata oggi nella sede della Regione Toscana, è in programma il 6 e il 7 aprile all'interno del giardino Corsini di Firenze.

Il percorso espositivo metterà in mostra varie tipologie di piante e fiori: dalle piante grasse agli agrumi, dagli alberi da frutti alle piante aromatiche, dalle graminacee ornamentali alle piante carnivore. Presenti anche artigiani da tutta Italia con proposte che spaziano dall'arredamento da giardino alla ceramica fino ai gioielli floreali. All'interno della mostra mercato sono anche organizzate attività collaterali gratuite che si susseguiranno durante la due giorni, tra cui l'evento dedicato alle conoscenze in campo florovivaistico, i corsi sull'intreccio del vimini e le attività con gli alpaca. In programma anche un confronto tra professionisti del settore del verde per parlare della manutenzione e della cura dei giardini storici italiani.

Il convegno, aperto a tutti, si terrà la mattina del 6 aprile nella sede di NanaBianca. All'interno della manifestazione sarà allestito anche un angolo enogastronomico.



