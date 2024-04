Fondi Ue a 17 ricerche in economia circolare di Ntt

Next Technology Tecnotessile (Ntt), società nazionale di ricerca con sede a Prato, ha ricevuto l'approvazione di 17 progetti di innovazione tecnologica da parte dell'Unione Europea per un totale di oltre 5 milioni di finanziamenti. I progetti per lo più riguardano riciclo tessile, economia circolare e bio-economia.

L'obiettivo di Ntt, spiega una nota, è ottenere con la ricerca prodotti tessili più sostenibili, favorire il riciclo di materiali tradizionali, ridurre l'uso di prodotti chimici. Tra i progetti finanziati dall'Ue ci sono quelli per la ricerca di biopolimeri e prodotti biochimici da applicare ai trattamenti di finissaggio tessile.

"Abbiamo dato una prospettiva di crescita per il prossimo quadriennio alla società di ricerca - spiega il direttore Andrea Falchini -. Next Technology Tecnotessile si sta confermando realtà sempre più solida, di respiro internazionale, con grande visibilità fra le aziende e le università più importanti d'Europa". L'elenco delle ricerche è lungo. Si sta studiando, spiegano dalla struttura, ad esempio l'applicazione di sensori nelle fibre per favorire il mantenimento del calore corporeo o il miglioramento del comfort termofisiologico dei tessuti, o ancora per garantirgli idro-oleorepellenza. In totale, sette progetti sono stati finanziati dall'Ue nel 2023, altrettanti nei primi tre mesi del 2024, poi ci sono quelli degli anni passati.

Solo nel 2024 Ntt ha ricevuto finanziamenti per 2,7 milioni di euro, progetti coperti al 100% dall'Europa.

Tre progetti si concluderanno a breve e riverseranno sul territorio innovazioni in bioeconomia per prodotti tecnologici nel tessile tecnico. C'è anche una soluzione di riciclo tessile di un polimero recuperato da vetri laminati. "Ormai da tempo ci stiamo specializzando sempre di più in queste attività di ricerca europee - aggiungono i project manager di Ntt, Ilaria Canesi e Daniele Spinelli -. I risultati sono incoraggianti e siamo diventati a tutti gli effetti un punto di riferimento per l'innovazione industriale del territorio e italiana".



