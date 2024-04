Colline della Pia, nuovo distretto biologico della Toscana

Nuovo biodistretto, il sesto, in Toscana. E' il Colline della Pia, che insiste sui comuni di Roccastrada, Massa Marittima e Gavorrano, in provincia di Grosseto. Gli altri sono quello di Fiesole, il primo nato nel 2021, il distretto biologico della Val di Cecina, quello di Calenzano e il distretto del Montalbano, tutti e tre riconosciuti nel 2022 e il distretto biologico del Chianti riconosciuto l'anno scorso.

Riconosciuto l'8 febbraio 2024 e successivamente iscritto con decreto il 19 marzo al Registro nazionale dei distretti biologici, il Colline delle Pia nasce dall'esperienza maturata dall'associazione del biodistretto Le colline della Pia, di soggetti pubblici e privati, nata nel 2020 per stimolare gli agricoltori a convertire le loro aziende al biologico. Il territorio del distretto ha una superficie agricola utilizzabile di 20.400 ettari complessivi, di cui quasi il 42% condotti con il metodo dell'agricoltura biologica (340 solo le aziende a conduzione biologica) di cui 12 hanno espressamente aderito all'accordo. Il Colline della Pisa sarà presente, insieme agli altri distretti biologici della Toscana, il 5 aprile al tavolo regionale dei distretti biologici presieduto dalla vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi che si terrà al Granaio Lorenese - Località Spergolaia ad Alberese, sede di ente Terre Toscane.

"La crescita di queste realtà dedicate alla coltivazione, all'allevamento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico è motivo di soddisfazione - ha detto Saccardi -. Questo riconoscimento più che meritato per il nuovo distretto Colline della Pia, premia un impegno forte del territorio. Un ulteriore segnale importante per tutto il settore". "Come amministrazione comunale - le parole del vicesindaco di Gavorrano Daniele Tonini - siamo molto soddisfatti di essere arrivati al riconoscimento del distretto bio a livello regionale: premia un percorso di squadra tra amministrazioni comunali e aziende per un progetto di sviluppo del territorio. Ora inizia la vera fase operativa di azione per il raggiungimento di obiettivi strategici al servizio del territorio tutto".



