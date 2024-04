40 anni Half marathon Firenze, in 5.000 in corsa il 7 aprile

L'Half Marathon di Firenze compie 40 anni e il 7 aprile festeggia con la classica gara di 21,097 metri e la non competitiva (di 10,5 km): si parte da lungarno della Zecca Vecchia per arrivare in piazza San Croce. Sono oltre 5mila gli iscritti di cui il 42% sono donne: saranno presenti anche oltre 420 volontari. Tra gli atleti attesi il keniano Bernard Musea Wambua, già quarto alla Stramilano, che ha un primato personale di un'ora e 29 secondi e, in campo femminile, la burundiana Cavaline Nahimana dell'Atletica Libertas Unicusano Livorno, terza lo scorso anno.

Per celebrare il quarantennale dell'evento Uisp Firenze, che organizza la manifestazione, ha realizzato una medaglia speciale che andrà al collo di tutti gli atleti che porteranno a termine la gara competitiva. Per ogni iscritto alla corsa non competitiva Uisp donerà in beneficenza un euro al Centro Casadasè che si occupa di assistenza a soggetti autistici.

Tra le iniziative anche la 'Camminata dei diritti' del 6 aprile, passeggiata aperta a tutte le età che quest'anno avrà come titolo 'L'arte di esser Donne'. Il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini ha detto che "quest'anno" ci sono "numeri importantissimi sulla gara competitiva e sulla non competitiva che testimoniano una ripresa del movimento in particolare al femminile". Per l'assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione la manifestazione riesce a mettere insieme i top runner che corrono per vincere, quelli che gareggiano per fare il primato personale e quanti corrono per arrivare in fondo, per dire che ancora una volta sono riusciti a vincere questa sfida".





