Rissa tra stranieri a Firenze, un ferito

Rissa tra una decina di giovani, peruviani, poco dopo le 5 di questa mattina nella zona di piazza Dalmazia a Firenze, ferito un 30enne che e' stato portato all'ospedale di Careggi in codice rosso.

Sul posto e' intervenuta la polizia che ha condotto in questura alcune persone che sarebbero coinvolte nello scontro, tutte tra i 20 e i 30 anni.

Il 30enne ha riportato ferite da arma da taglio superficiali e sarebbe stato gia' dimesso dall'ospedale.

In corso le indagini della polizia di Stato.



