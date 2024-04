Drusilla Foer è tornata a casa, 'stavo per lasciarci le penne'

"Eccomi qua, viva e vegeta. Insomma, pare, dicono, suppongono che non vi libererete facilmente di me": in un video pubblicato sui social nel giorno di Pasqua, Drusilla Foer annuncia così - facendo il gesto scaramantico delle corna - il ritorno a casa dopo il ricovero in ospedale per una polmonite bilaterale.

"È stata un'esperienza, diciamo, importante, stavo per lasciarci le penne, anzi forse le piume, mi fa più Folies Bergere, è più adatto a me", prova a ironizzare l'attrice, alter ego di Gianluca Gori. "Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo, molto riposo, devo fare le cose con calma, prendere i miei tempi, che palle... Ho veramente dovuto rimandare la tournée: tutte quelle date così fitte sarebbero veramente state un grosso pericolo, ma da settembre sarò di nuovo con voi nei teatri di tutta Italia", aggiunge Drusilla Foer, che aveva raccontato via social del ricovero il 26 febbraio e che era impegnata con il suo nuovo lavoro teatrale, la pièce di prosa musicale Venere Nemica.

"Comunque vorrei ringraziare tutti voi, perché ho sentito veramente tante anime mandarmi dei pensieri buoni. Grazie infintamente a tutti voi ce mi siete stati così vicino. Voglio ringraziare anche tutto il bene che ho ricevuto dai dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari dell'ospedale di Careggi.

Grazie infinite - conclude -: mi avete proprio salvata, accolta, accudita".



