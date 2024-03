In Versilia le mani giganti di Lorenzo Quinn

Le mani giganti 'Building Bridges' di Lorenzo Quinn, dopo il Veneto con l'Arsenale Nord di Venezia e il Gargano di Vieste, sono arrivate a Tonfano, a Marina di Pietrasanta (Lucca).

Si tratta di un'opera monumentale realizzata con sei paia di mani, alte 15 metri, che si congiungono per creare ponti.

Ogni coppia di mani celebra sei valori universali dell'umanità: saggezza, speranza, amore, aiuto, fede, amicizia. 'Building Bridges - Costruendo Ponti', potrà essere ammirata nella Piazza XXIV Maggio, sul lungomare di Tonfano.

Quinn, noto scultore figlio del celebre attore Anthony Quinn, presentò per la prima volta questa opera monumentale alla Biennale di Venezia nel 2019, si spiega in una nota.

'Building Bridges' segue 'Support', la scultura presentata da Quinn nel 2017 che rappresentava due mani che emergevano dall'acqua "a sostegno" di un palazzo vicino alla Ca' d'Oro, sul Canal Grande. L'immagine fu scelta dall'artista per lanciare un messaggio esplicito in relazione alla minaccia del cambiamento climatico.



