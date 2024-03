Giornate Case di personaggi illustri, in 129 aperte

Sarà dedicata alle 'Memorie in viaggio' la nuova edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, in programma per sabato 6 e domenica 7 aprile. Un fine settimana in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese: 129 le strutture, divise tra 17 regioni, coinvolte questa edizione i, dalla dimora dove nacque Michelangelo alla casa a Velletri di Ugo Tognazzi.

L'iniziativa, organizzata dall'associazione nazionale Case della Memoria, anche quest'anno ha ricevuto il patrocinio di Icom Italia e del ministero della Cultura. Hanno potuto aderire tutte le case dei personaggi illustri italiani, non solo quelle facenti parte dell'associazione. Fino al 5 aprile sono possibili le iscrizioni da parte del pubblico sul sito www.casedellamemoria.it, dove è presente l'elenco delle Case partecipanti con le indicazioni per prenotarsi. "Oltre a promuovere i due giorni di aperture congiunte - spiega Adriano Rigoli presidente dell'associazione Case della Memoria - abbiamo invitato ogni casa a dedicare un itinerario, un approfondimento o un incontro al tema delle 'Memorie in viaggio'. Sarà un'occasione, nell'anno del VII centenario della morte di Marco Polo, grande viaggiatore in Cina nel Medioevo e narratore della sua esperienza nel Milione scritto da Rustichello da Pisa, per focalizzare tutti insieme l'attenzione su un argomento di grande fascino che accumuna molti grandi del passato che, proprio per i loro ruoli, hanno spesso attraversato varie parti del mondo". "Molte case proporranno anche visite guidate e strumenti di accoglienza - aggiunge Marco Capaccioli vicepresidente dell'associazione - secondo una formula che ha riscosso già lo scorso anno, dove sperimentata, grande successo".



