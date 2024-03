Controlli a cavallo nel bosco di Cerbaie, sequestri e denunce

Denunce e sequestri a seguito dei controlli antispaccio con i Carabinieri a cavallo svolti a marzo nell'area boschiva delle Cerbaie a Fucecchio (Firenze). In totale sono stati impiegati 144 militari e 10 cavalli, controllate 93 persone e 68 veicoli. Un cittadino albanese è stato fermato con 5,5 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi e gli sono stati sequestrati anche 1.450 euro in banconote di vario taglio: è stato poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Un cittadino nordafricano è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello e una fionda e gli sono stati sequestrati 4.800 euro in contanti ritenuti provento dlelo spaccio mentre un italiano è stato denunciato perché fermato con un coltello. Denunciato anche un uomo sorpreso a guidare con la patente revocata e il fermo amministrativo del veicolo. Infine, una persona è stata segnalata alla Prefettura perché trovata in possesso di 2,5 grammi di cocaina e gli è stata anche sequestrata la patente.

Durante le operazioni sono stati anche rimossi numerosi bivacchi utilizzati dagli spacciatori e sono stati recuperati vari oggetti tra cui batterie per auto, teloni, sedie e ombrelli.



