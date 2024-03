Terre degli Uffizi a Follonica per celebrare manufatti in ghisa

Follonica celebra la sua storia artistica e culturale, legata alla produzione dei manufatti in ghisa con una mostra. Fino al 30 giugno le sale della Fonderia 1, area ex Ilva, ospiteranno 'La Fabbrica del Bello. La manifattura di Follonica e la cultura artistica nella Toscana granducale', promossa e organizzata dal Comune di Follonica e inserita nel progetto Terre degli Uffizi, ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze.

La mostra mette al centro il 'sogno' di Leopoldo II di Lorena di creare in Maremma una manifattura artistica e produttiva basata sulla ghisa. Un materiale 'nuovo', figlio della rivoluzione industriale, protagonista in Europa delle architetture più audaci e che il granduca Leopoldo elegge come 'materia prima' della Toscana. Sceglie Follonica come sede produttiva, in continuità̀ con quella 'politica del ferro' medicea che già̀ aveva unito in questa parte di Toscana l'enorme ricchezza metallifera dell'Elba con l'abbondanza di aree boschive e la fitta rete idrografica, dando vita alla Magona.

'La Fabbrica del Bello' intende esporre l'idea di fabbrica come luogo di ricerca artistica e produttiva, come lo era Follonica negli anni della massima attività delle fonderie granducali, sottolineando come la sperimentazione avviata fosse perfettamente aderente al dibattito, nazionale e internazionale, del momento. Per la prima volta all'interno dell'ex Ilva saranno esposti disegni, progetti, ma anche pitture, sculture e fusioni provenienti dal Fondo Manetti dell'Accademia delle arti e del disegno di Firenze, dall'Archivio di Stato di Firenze, dal Museo Stibbert, dalla Galleria d'arte moderna di Palazzo Pitti e da varie altre realtà - tra cui numerose collezioni private - che permettono di ricostruire il percorso di nascita e crescita artistica della città. L'arte è la prima protagonista, con l'opera di Lorenzo Nencini, il San Giovanni Battista, marmo realizzato per la chiesa di San Leopoldo. Attorno, gli attori del dibattito: Pietro Benvenuti, Giuseppe Bezzuoli, Enrico Pollastrini, Lorenzo Bartolini con opere pittoriche e scultoree che ben rappresentano lo spirito del tempo. Il 'bello' connota anche la manifattura di Follonica, narrata attraverso le figure chiave della sua nascita e del suo sviluppo: l'ingegnere Alessandro Manetti e l'architetto Carlo Reishammer (autori della chiesa di San Leopoldo), l'urbanista Francesco Leoni (ideatore del complesso produttivo e del piano della città), gli artisti Leopoldo Arcangeli e Amedeo Meraviglia (responsabili della Scuola di disegno e ornato di Follonica, elemento essenziale del progetto fondativo leopoldino). In mostra gli oggetti più rappresentativi della produzione follonichese in ghisa: elementi di decoro, parti architettoniche, opere d'arte nate per la riproduzione seriale, come la 'Madonna Ilvania'; esposti inoltre i disegni originali del progetto architettonico della chiesa di San Leopoldo.



