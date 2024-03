Incendio in un supermercato chiuso nell'Aretino

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Piandiscò (Arezzo) per un incendio scoppiato all'interno di un supermercato. Al momento del rogo il negozio era chiuso: non risultano persone coinvolte.

Ad andare a fuoco, secondo quanto spiegato, alcuni arredi. I danni provocati dal fumo e dal calore hanno poi interessato l'intera struttura. I vigili del fuoco, intervenuti col personale del distaccamento di Montevarchi, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i locali interessati dal fuoco.





