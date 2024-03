Una noche con Sergio Bernal, re del flamenco balla a Firenze

Spettacolo il 23 marzo a Firenze di Sergio Bernal, considerato il re del flamenco, protagonista assoluto della danza spagnola e già primo ballerino del Balletto nazionale di Spagna. Il Teatro Cartiere Carrara (ex Tuscany Hall) ospita l'unica data toscana di Una noche con Sergio Bernal.

Il tratto distintivo di Bernal è quello di essere un danzatore versatile di altissimo livello: "Non capita spesso di vedere un artista esibirsi in questi due stili cosi diversi come il flamenco ed il balletto classico e non riuscire a stabilire in quale dei due sia migliore, perché di fatto è eccellente in entrambi". La sua carriera professionale inizia con la compagnia Rafael Aguilar di cui diventa primo ballerino. Da allora collabora con grandi artisti e nel 2009 fa parte della compagnia Carlos Saura, in tournée internazionale con il Flamenco Hoy.

Entra nel Ballet Nacional de España nel 2012 come solista, diventandone primo ballerino nel 2016. Nel settembre 2019, fonda la sua compagnia con Ricardo Cue, figura importantissima nel percorso di Bernal: 'Una Noche con Sergio Bernal' è proprio la sua prima produzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA