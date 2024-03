A Montepulciano mostra diffusa di Carin Grudda con 100 opere

Una mostra 'diffusa' con le opere in bronzo dell'artista tedesca Carin Grudda nel centro storico rinascimentale di Montepulciano (Siena). È "Carin Grudda. Il corpo, l'immagine, il segno", visibile dal 23 marzo al 30 giugno, che propone oltre cento opere.

Le sculture più grandi saranno collocate in piazze e luoghi simbolo del centro, mentre incisioni e opere pittoriche della poliedrica artista teutonica saranno accolte nelle sale della Fortezza di Montepulciano. Il 23 marzo l'inaugurazione della mostra, promossa dal Comune di Montepulciano e dalla Fondazione d'Arte "Vittorio Caporrella" e curata da Massimo Bignardi, alla presenza dell'artista e del sindaco Michele Angiolini.

L'esposizione, spiega una nota, si pone nel solco, avviato anni fa e attualizzato con la mostra dedicata a Daniel Spoerri, dell'incontro tra la bellezza di una città rinascimentale e la scultura contemporanea. "Con l'esposizione dedicata alla scultrice tedesca Carin Grudda - sottolinea il sindaco - Montepulciano si ripropone come un luogo aperto ad accogliere le opere dei protagonisti della scena internazionale dell'arte dei nostri anni: una città che sin dai primi del decennio Settanta ha scelto di alimentare tale dialogo e che, con questa mostra che vede le opere pittoriche scultoree di un'artista tra le principali interpreti della scultura contemporanea, disegna un ulteriore tracciato, seguendo il filo di una narrazione dalla simbologia arcaica. Persiste, cioè, il senso di un'attenzione alla cultura contemporanea, acquisita come precisa linea nei programmi che l'amministrazione comunale ha scelto come uno dei suoi obiettivi da perseguire in materia di politiche culturali".





