Barone ha un malore, rinviato il match Atalanta-Fiorentina

E' stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano in condizioni gravissime Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina che ha avuto un malore in albergo a Grassobbio, in provincia di Bergamo prima del match Atalanta-Fiorentina.

Per questo la partita è stata rinviata su decisione della Lega di Serie A. L'annuncio è stato dato ai tifosi già presenti al Gewiss Stadium con un annuncio dall'altoparlante, senza spiegare le ragioni del rinvio "a data da destinarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA