Il direttore generale viola, Joe Barone, s'è sentito male in albergo, a Grassobbio (Bergamo), vicino all'aeroporto di Orio al Serio, dove la Fiorentina era in ritiro prima della partita con l'Atalanta. Il dirigente è stato trasportato a Milano e ricoverato in condizioni serie al San Raffaele.



