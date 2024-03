Russell Crowe in concerto a Siena con i The Gentlemen Barbers

Russell Crowe in concerto a Siena insieme ai The Gentlemen Barbers il 22 luglio. Il tour musicale del noto attore neozelandese, divenuto famoso grazie al film Il Gladiatore, di cui una delle scene più celebri è stata girata nella Valdorcia senese, farà tappa nella città del Palio, proprio in piazza del Campo per uno spettacolo a ingresso gratuito.

Dopo i concerti al parco archeologico del Colosseo, all'anfiteatro degli scavi di Pompei e in altre prestigiose location italiane del film, l'attore premio Oscar, ospite internazionale del Festival di Sanremo 2024, salirà sul palcoscenico di piazza del Campo insieme alla sua band. "Un evento fortemente voluto da questa amministrazione, nato in collaborazione con i Teatri di Siena, grazie al lavoro del nostro direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, per cercare di offrire alla città uno spettacolo unico", ha spiegato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA