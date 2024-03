Omicidio 19enne in centro Firenze, fermato un 26enne

C'e' una persona fermata per l'omicidio del moldavo di 19 anni, accoltellato in largo Alinari, nel centro di Firenze la notte tra il 13 e il 14 marzo.

Si tratta di un senegalese di 26 anni, accusato di omicidio volontario. Si tratta di un fermo di polizia giudiziaria.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza cittadina gli investigatori della squadra mobile fiorentina hanno individuato il presunto autore dell'omicidio del giovane moldavo. La notte scorsa, il 26enne e' stato sottoposto a fermo di polizia e portato nel carcere di Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida. L'accusa e': rapina e omicidio volontario.

Era stato individuato dalla polizia dopo l'aggressione al 19enne in un'auto con altre cinque persone in via de Nerli. I sei sono stati ascoltati come persone informate dei fatti per l'intera giornata e la notte scorsa e' scattato il fermo



