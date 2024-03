Incidenti lavoro, operaio ferito in ditta di marmi a Carrara

Incidente sul lavoro questa mattina a Carrara (Massa-Carrara) all'interno di una ditta di marmi. Per cause ancora da chiarire, un uomo di 46 anni, secondo quanto si apprende, ha riportato un trauma toracico ed è stato condotto in codice giallo all'ospedale Apuane di Massa (Massa Carrara).

La chiamata ai soccorsi è avvenuta alle 8.42. Sono intervenuti sul posto l'automedica e un'ambulanza. Inizialmente era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso ma poi il suo intervento non è stato ritenuto necessario. Sono stati attivati gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per la ricostruzione della dinamica.



