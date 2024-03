Mecenate anonimo paga il restauro di un'opera di Beato Angelico

Grazie alla donazione di un mecenate che vuole rimanere anonimo è possibile restaurare una delle due opere del Beato Angelico (1395-1455) presenti a Cortona (Arezzo), una lunetta che raffigura la Madonna con Gesù Bambino e i santi Pietro e Domenico, insieme agli evangelisti, che risale al 1434 circa. L'opera è custodita sul frontone della chiesa di San Domenico e insieme all'Annunciazione custodita al Museo Diocesano, rappresenta uno dei due capolavori presenti nella città etrusca.

La lunetta è stata smontata dalla collocazione sopra il portale di San Domenico per affidarla al restauro di Luciana Bernardini e Beatrice Cenci, sotto la direzione della soprintendenza dei Beni culturali. Ora il Comune ringrazia "questo benefattore - come dichiara in una nota l'assessore alla Cultura Francesco Attesti - e anche la sua scelta di rimanere anonimo rende ancor più significativa la sua azione, orientata al solo bene comune. Un'azione che andrà a beneficio del patrimonio artistico e culturale della nostra città e che valorizzeremo in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti".

Nel restauro l'opera è già stata ripulita e, spiegano le due restauratrici, "abbiamo eseguito interventi di consolidamento in due punti dove i vecchi stucchi erano saltati, è stata rifatta la stuccatura e adesso siamo nella fase del ritocco pittorico. È un lavoro che reintegra quello che altri restauratori hanno eseguito in precedenza. Contiamo di completarlo nei prossimi 30 giorni".

L'intervento comprende anche soluzione per la protezione dalle intemperie, nuova illuminazione e nuovo vetro, con l'arrivo di una superficie trasparente e protettiva di tipo museale che offrirà una migliore visione.



