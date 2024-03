A Firenze Monumetum DA, la danza parla con la Lingua dei segni

Si intitola 'Monumentum DA', il lavoro della dancemaker Cristina Kristal Rizzo in scena insieme a Diana Anselmo, attivista e performer sorda bilingue in italiano e Lis, in programma il 16 e 17 marzo ai Cantieri Goldonetta a Firenze nell'ambito della rassegna 'La democrazia del corpo', il progetto dedicato alla danza di Virgilio Sieni.

La performance, spiega una nota, si configura come un racconto del corpo che amplifica le possibilità intrinseche della lingua dei segni, una lingua viva, corporea, che non parla di margini ma di nuove forme. La Lis e il corpo di Diana sono un archivio di documenti in continua trasformazione, monumenti linguistici che formano un racconto condiviso in cui far confluire la politica di un corpo in uno slancio vitale nel tentativo di aprire altri piani della memoria e riconnettersi alla storia. Monumentum DA è una dedica alla singolarità di Diana Anselmo. La creazione si configura come un racconto, un movimento del corpo al corpo, che intende amplificare e dare spazio alle possibilità intrinseche della lingua dei segni.





