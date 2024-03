Nuovo sito web dei Musei del Bargello di Firenze

Una nuova piattaforma disegnata per informare e coinvolgere l'utente prima, durante e dopo l'esperienza ai Musei del Bargello, una sezione che facilita la creazione di percorsi progettati 'su misura', un sistema di accesso agli orari di apertura che aiuti nell'organizzazione della visita e materiale multimediale come mappe, foto e video.

Sono queste le principali novità del nuovo sito del complesso dei Musei del Bargello, costituto dal Museo nazionale del Bargello, Museo delle Cappelle medicee, Museo di Orsanmichele, Museo di Palazzo Davanzati e Museo di Casa Martelli.

La nuova piattaforma (costata 46.784 euro), si spiega in una nota, valorizza il patrimonio artistico e storico e rende esplorabili i tesori dei musei in modo intuitivo e più efficace.

La sezione sui biglietti d'ingresso è stata ripensata, creando, a fianco della pagina riassuntiva dedicata a ciascun museo, una sezione che mostri sempre tutte le forme di bigliettazione disponibili, inclusi il biglietto cumulativo per la visita completa alle sedi dei Musei del Bargello e l'abbonamento annuale. Un focus particolare, infine, è stato posto sull'accessibilità, garantendo che il sito sia navigabile e fruibile dagli utenti. In futuro sarà disponibile online anche la banca dati delle opere contenute nelle collezioni dei cinque musei. "Il nuovo sito dei Musei del Bargello - commenta Massimo Osanna, direttore generale musei del Mic e direttore ad interim dei Musei del Bargello - presenta in modo moderno ed efficace i cinque musei. Sono privilegiate le informazioni per la visita e i contenuti multimediali, in modo accessibile ed intuitivo.

Grazie alla versatilità della piattaforma, si viene invogliati ad intraprendere un viaggio online tra le collezioni, in preparazione della visita a ciascun museo del gruppo".



