La città dei lettori, 7/a edizione in varie località toscane

Torna anche nel 2024 'La città dei lettori', il festival dedicato alla letteratura contemporanea che da sette anni porta sul territorio toscano autori, traduttori e curatori. La nuova edizione si aprirà l'11 aprile a Firenze, con una tappa dedicata ai giovani lettori e poi proseguirà in altre località toscane fino a ottobre.

Il motto dell'iniziativa, si spiega in una nota, è 'Leggere cambia tutto' ed è promossa da Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps. Il calendario di eventi si aprirà dall'11 al 13 aprile a Firenze con la seconda edizione de La città dei giovani lettori, iniziativa con al centro il libro per bambini, ragazzi, teen e young adult, che porterà a Villa Bardini a Firenze illustratori, editori, scrittori e divulgatori. Il festival si posterà poi dal 3 al 4 maggio a Piombino (Livorno), per continuare con la quarta edizione a Calenzano (Firenze) dal 16 al 18 maggio. E poi Prato e San Miniato (Pisa), dal 23 al 24 maggio e dal 25 al 26 maggio.

Settima edizione per la kermesse fiorentina, dal 5 al 9 giugno, seconda per Poggibonsi (Siena) dal 20 al 21 giugno e quarta sia per Grosseto, dal 24 al 25 giugno, che per Arezzo, dal 29 al 30 giugno, con un'anteprima il 27 in omaggio a Giorgio Vasari nei 450 dalla morte. Si continua in luglio per il quarto a Montelupo Fiorentino, dal 4 al 5, e per il quinto a Villamagna, il 6. In settembre sempre una quarta edizione a Bagno a Ripoli dal 13 al 15 e Impruneta che si unisce ad altri due comuni del Chianti Fiorentino, Tavarnelle e San Casciano in Val di Pesa, per una prima edizione di Chianti dei lettori, in ottobre. "La settima edizione de La città dei lettori vuole dare spazio al futuro, alla letteratura che verrà e alle nuove proposte editoriali" dice Gabriele Ametrano, direttore del progetto e presidente dell'associazione Wimbledon Aps.



