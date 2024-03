In scena al Maggio il Don Pasquale con storica regia di Miller

Il Maggio musicale fiorentino porta sul palco l'opera Don Pasquale di Gaetano Donizetti, con la storica regia di Jonathan Miller, ripresa in questa occasione da Stefania Grazioli.

La prima recita è in programma il 15 marzo, alle 20, nella sala grande del teatro. Sul podio ci sarà Daniele Gatti, alla guida dell'orchestra e del coro del Maggio, che, spiega il teatro in una nota, affronta per la prima volta questo titolo restando fedele alle origini dell'opera (napoletane e francesi) e mettendone in risalto il linguaggio rossiniano. Cinque le recite complessive: il 15, il 19 e il 23 marzo alle 20 e il 17 e 24 marzo alle 15:30.

Sul palcoscenico Marco Filippo Romano veste i panni del protagonista, Don Pasquale, anziano e ricco settantenne e zio di Ernesto, interpretato da Yijie Shi, giovane innamorato della giovane vedova Norina, interpretata da Sara Blanch. Markus Werba, che torna al Maggio dopo le recite del Don Giovanni e Falstaff nell'ambito dell'85/o Festival del Maggio, veste i panni del Dottor Malatesta; Oronzo d'Urso, talento dell'Accademia del Maggio, è invece Un notaro. Chiudono il cast come tre voci soliste due artisti del coro del Maggio, Valeria Matrosova e Massimiliano Esposito, e Carlo Cigni.

"Ho colto al volo l'opportunità di affrontare per la prima volta il Don Pasquale - commenta Gatti - non avendola mai diretta ho avuto l'occasione di studiarla e di scoprirla e di 'entrare' così nel mondo del belcanto italiano, che nel corso della mia carriera ho toccato solo poche volte. Mi piace vedere quest'opera come un omaggio di Donizetti al teatro rossiniano buffo, mantenendo naturalmente l'impronta romantica tipica donizettiana, evidenziato da questo passaggio continuo tra un gesto affettivo di ricordo e uno sguardo sereno al genio di Rossini che scrive questo tipo di opere nei primi anni del XIX secolo".



