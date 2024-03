Ferragamo: utile di 26 milioni e dividendo di 0,10 euro

Il cda della casa di moda Salvatore Ferragamo spa di Firenze ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 con ricavi pari a 1.156 milioni di euro (-7,6% rispetto ai 1.252 milioni di euro del 2022, -8,1% a tassi di cambio costanti), utile netto di 26 milioni euro (in calo del 59,9% rispetto a 65 milioni del bilancio 2022) e previsione di un dividendo di 0,10 euro per ogni azione ordinaria. Altri risultati di bilancio, margine lordo in aumento al 72,6% dei ricavi (rispetto al 72% del 31 dicembre 2022), risultato operativo (Ebit) a 72 milioni (-43,7% rispetto ai 128 milioni di euro del 2022) che riflette il programmato aumento degli investimenti, principalmente in marketing e comunicazione, risultato operativo lordo a 252 milioni di euro (-15,8% rispetto ai 299 milioni di euro dell'esercizio 2022). La posizione finanziaria netta è positiva per 224 milioni di euro (era 371 milioni di euro al 31 dicembre 2022) e include l'acquisizione delle quote di minoranza nelle joint ventures in Greater China.

Il cda convoca l'assemblea degli Azionisti il 23 aprile 2024.





