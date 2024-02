A vendemmia Vino Nobile Montepulciano 2021 rating 4,5 stelle

Un Vino Nobile di Montepulciano da 4,5 stelle (su 5), quello che entra in commercio quest'anno e relativo alla vendemmia 2021. Lo ha annunciato il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano nel corso dell'Anteprima 2024, che si è conclusa nella Fortezza della cittadina poliziana e dove per la prima volta è stato presentato un documento che attesta l'origine dell'appellativo 'Nobile' legato al vino a Montepulciano, che risale al 1766 e proviene dall'archivio dei Gesuiti di Montepulciano, oggi all'Archivio di Stato di Firenze. Il termine "Nobile" fu associato ad una tipologia di prodotto non del tutto nuova, ma rappresentò una tappa fondamentale nel percorso enologico poliziano che vide protagonisti proprio i padri della Compagnia di Gesù del posto che ne furono gli artefici.

Riguardo ai "vini del 2021 - spiega il Consorzio - presentano colori molto decisi, profumi intensi dominati da sentori di frutta matura e una notevole struttura caratterizzata da abbondante tannicità e buona acidità. A livello analitico si rilevano valori elevati di intensità e tonalità di colore, di alcool, di estratti e di polifenoli totali e livelli medi di acidità e pH". Il Consorzio del Nobile ha ricominciato a valutare le proprie annate di vendemmia dopo alcuni anni di stop. "Ricominciamo a dare una valutazione alle nostre annate - ha detto il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano Andrea Rossi - Avevamo smesso perché pensavamo che dare una valutazione subito dopo la vendemmia, fosse prematuro e aveva la possibilità di cambiare le nostre valutazioni.

Introduciamo rispetto al passato una novità, anche i decimali, parliamo di un prodotto che ha finito il suo percorso e quindi è definitivo.

All'imprenditore della moda Brunello Cucinelli è stato conferito dal Consorzio il premio GrifoNobile 2024 per la sostenibilità etica anche come 'ambasciatore del made in Italy nel mondo'.





