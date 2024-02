Empoli: con la Fiorentina ancora senza Caputo

L'Empoli prosegue il percorso di avvicinamento al derby metropolitano di domenica 18 febbraio contro la Fiorentina in programma alle 15 al 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena'.

Il tecnico Davide Nicola ha tutti i giocatori a disposizione, eccetto due elementi: Caputo e Ebuhei.

Con Walukievicz rientrato dalla squalifica si ricompone la difesa a tre vista subito con l'arrivo del nuovo tecnico, quindi col polacco al centro, Ismajli centrodestra e Luperto centrosinistra. Ebuhei prosegue il suo recupero dall'infortunio muscolare al bicipite femorale, mentre Caputo non è ancora al top: alla ripresa del lavoro martedì ha svolto parte del lavoro col gruppo, poi ha proseguito nel recupero a parte. Avverte ancora alcuni fastidi alla caviglia e con ogni probabilità non sarà convocato.

Bene invece Marin che è tornato a completa disposizione.

Dovrebbe cambiare davvero poco nella formazione col solito ballottaggio fra Bereszysnki e Cacace, con Gyasi che difficilmente sarà messo in panchina. Al centro Grassi e Maleh, ma attenzione perché l'ex viola e Lecce è in diffida, e potrebbe essergli preferito Fazzini per non rischiarlo in vista di Sassuolo e Cagliari. In avanti Zurkowski e Cambiaghi sembrano inamovibili per il momento. Mentre per il ruolo di centravanti Cerri se la gioca con Niang. Ma quest'ultimo, reduce dal finale con gol e assist a Salerno, non può ancora avere i 90 minuti nelle gambe e quindi l'ex Como sembra in vantaggio.



