Ornellaia, Marinella Senatore firma la Vendemmia d'artista

Ornellaia svela 'La Generosità', l'ultima Vendemmia d'artista dedicata a Ornellaia 2021. Il progetto, giunto alla 16ma edizione, quest'anno è firmato dall'artista Marinella Senatore, che ha interpretato il tema dell'annata attraverso il suo linguaggio d'elezione: il collage.

Ornellaia 2021, Bolgheri Rosso superiore Doc, debutta sul mercato l'1 aprile e anche quest'anno in ogni cassa da sei bottiglie da 0,75 l, una è 'vestita' con l'etichetta speciale firmata dall'artista. "La generosità dei nostri suoli, insieme al lavoro preciso del team in vigna, ha portato alla raccolta di un'uva sana e dal grande potenziale qualitativo - spiega in una nota Lamberto Frescobaldi, presidente di Marchesi Frescobaldi -.

E in onore alla nobiltà di questa terra, il carattere da noi scelto per Ornellaia 2021 è la parola Generosità". Per Marco Balsimelli, direttore di produzione della rinomata cantina bolgherese, "Ornellaia 2021 è un vino estremamente espressivo e complesso. Ai sentori di macchia mediterranea, bacche di ginepro e classici profumi di ribes nero, corrisponde all'assaggio un vino dalla densità importante e con una trama tannica carnosa che riempie il palato con precisione, lunghezza e sapidità".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA