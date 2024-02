Nasce il marchio Fiori italiani per le produzioni nazionali

Un fiore composto da tre petali di colore verde, bianco e rosso, con la scritta 'Eccellenza dai produttori nazionali': è il nuovo marchio Fiori Italiani promosso da Coldiretti ed Affi, l'associazione nazionale floricoltori e fioristi italiani che ha studiato, creato, registrato e depositato il marchio al ministero del Made in Italy.

Il marchio è stato presentato oggi a Firenze. Il primo carico col nuovo brand, migliaia di steli di viola a ciocche e fronde di eucalipto prodotte nelle serre della Versilia (Lucca), è già arrivato nei Paesi Bassi.

"Finalmente anche l'Italia ha un marchio che certifica l'origine del prodotto, e che è naturalmente certificato da un ente terzo che è la Dqa nazionale", ha affermato Cristiano Genovali, presidente nazionale di Affi, spiegando che "il consumatore sa che quando acquista un fiore italiano sta acquistando un prodotto coltivato con metodi sostenibili quando se non addirittura biologici, attento all'ecosistema. Il marchio potrà rafforzare e promuovere con maggiore vigore e chiarezza i nostri fiori anche nel mercato interno, e sensibilizzare i consumatori a scegliere e preferire fiori nazionali".

Le aziende florovivaistiche in Italia sono circa 27.000, "di cui 13mila che fanno esclusivamente produzione di fiore reciso", ha spiegato Genovali, sottolineando che "i numeri sono importantissimi, circa 3 miliardi di euro di produzione, con un export in crescita".



