Serie B: nove giocatori squalificati

Nove giocatori sono stati squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, in relazione alle partite della 23/a giornata. Sono stati sanzionati a seguito di espulsione Butic e Fiordilino della FeralpiSalò e Calabresi del Pisa, mentre erano diffidati Acampora (Bari), Antov (Cremonese), Palumbo (Modena), Tessman (Venezia), Vandeputte (Catanzaro) e Yepes (Sampdoria).

Quanto ai tecnici, una giornata di stop è stata inflitta all'allenatore del Pisa, Alberto Aquilani, espulso "per avere, dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria". La rispettiva espulsione ha portato allo stop per due giornate del preparatore dei portieri dell'Ascoli, Brambilla, "per avere rivolto espressioni insultati all'arbitro", e del collega del Lecco, Locatelli, per aver contestato platealmente una decisione arbitrale.

Quanto alle sanzioni alle società, il Bari dovrà pagare 15mila euro "per avere suoi sostenitori lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria otto petardi, cinque fumogeni e oggetti di varia natura, causando anche il leggero ferimento di un tifoso, e anche per avere lanciato due petardi nel recinto di gioco". Ammende inferiori sono state inflitte per lancio di oggetti, petardi e fumogeni a Ternana, Ascoli, Como, Lecco, Spezia, Venezia e Palermo.





