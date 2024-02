Baldanzi alla Roma, Corsi 'per noi un distacco doloroso'

La Roma ha depositato in Lega il contratto di Tommaso Baldanzi, che ha firmato fino al 30 giugno del 2028 ed è stato acquistato a titolo definitivo. All'Empoli andranno 10 milioni di euro più altri 5 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili. A parlare del talentuoso trequartista, dai microfoni di Radio Radio è stato il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi.

"C'è soddisfazione per il ragazzo che approda in un grande club, ed è un riconoscimento ulteriore del valore del nostro lavoro - le parole di Corsi a Radio Radio -. Mi dispiace che non giochi più con noi, il distacco è doloroso, Baldanzi è andato via da qui in lacrime. Ha ancora tanti margini di miglioramento.

Non so se farà la stessa carriera di Dybala ma ha enormi capacità".

Ma possono giocare insieme Baldanzi e Dybala? "Mi sembra che Baldanzi e Dybala non possano giocare insieme, almeno per ora - ha risposto Corsi -, ma questa è una cosa da allenatori. Io vedo Immobile che quando giocava con un altro attaccante aveva un rendimento migliore, ora invece vedo sempre le punte centrali in Italia in mezzo a due difensori, che fanno più fatica".

Quali sono i margini di miglioramento di Baldanzi? Dal punto di vista caratteriale come è il ragazzo? "L'aspetto caratteriale è l'ultima cosa che mi preoccupa ha spiegato il presidente dell'Empoli -. Dallo stadio in cui gioca all'avversario, lui chiede la palla con convinzione sempre. Sotto l'aspetto fisico è un ragazzo che ha ancora margini per fare uno sviluppo importante".

Una battuta sulle possibilità di salvezza del suo EmpolI: "qui non molliamo nei momenti difficili, spero che riusciremo a giocarcela fino all'ultima domenica. Abbiamo anche rinunciato a Baldanzi e dal punto di vista tecnico perdiamo".



