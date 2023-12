Gimbe, casi Covid +16,8% in Toscana ed è regione molto vaccinata

In Toscana l'osservatorio Gimbe ha registrato nella settimana 23-29 novembre un peggioramento dell'incidenza Covid per 100.000 abitanti (68) evidenziando un aumento dei nuovi casi (18,6%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (7,6%) ma sono sopra la media nazionale i posti letto in terapia intensiva (3,2%) occupati da pazienti Covid.

Sempre Gimbe rileva che in Toscana la percentuale di popolazione under 60 anni coperta dal vaccino è pari a 0,8% (media Italia 0,4%); la percentuale di popolazione 60-69 anni coperta dal vaccino è pari a 7% (media Italia 3%); la percentuale di popolazione 70-79 anni coperta dal vaccino è pari a 13,6% (media Italia 5,4%); la percentuale di popolazione over 80 anni coperta dal vaccino è pari al 17% (media Italia 7,4%).

I nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana sono così suddivisi per provincia: Pisa 97 (+58,4% rispetto alla settimana precedente); Lucca 86 (+14,3%); Massa Carrara 86 (-6,9%); Livorno 71 (+33,3%); Pistoia 66 (+20,9%); Grosseto 65 (+5,2%); Arezzo 63 (+27,3%); Firenze 55 (+7,8%); Siena 51 (-0,8%); Prato 51 (+27,2%).

