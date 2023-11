Diana Krall in concerto al Lucca Summer Festival

Diana Krall si esibirà sul palco del Lucca Summer Festival 2024, in piazza Napoleone, il 15 luglio.

L'artista canadese torna a Lucca dopo 11 anni di assenza, l'ultima partecipazione al festival fu infatti nell'edizione del 2013. Sarà dunque un'occasione per il pubblico di ascoltare tutti i suoi successi insieme ai brani dell'ultimo album "This Dream of You", uscito nel 2020.

Quest'ultimo album, ricorda una nota, vede la Krall in quartetto con colleghi e collaboratori storici: John Clayton, Jeff Hamilton e Anthony Wilson in "Almost Like Being In Love" e "That's All", così come in trio con Christian McBride e Russell Malone in "Autumn in New York" e "There's No You". Diana Krall è l'unica cantante dell'area jazz ad avere visto nove suoi album debuttare in testa alla classifica Billboard Jazz Albums.

Ad oggi, i suoi album hanno guadagnato cinque Grammy Awards, dieci Juno Awards e hanno conquistato nove dischi d'oro, tre di platino e sette multi-platinum. I biglietti per il concerto del 15 luglio sono in vendita da domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA