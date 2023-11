Noi Siamo Leggenda, arrivano i ragazzi dai superpoteri

Superpoteri per affrontare la vita e trasformare le proprie debolezze in potenzialità. Noi Siamo Leggenda, la fiction diretta da Carmine Elia, ideata da Valerio D'Annunzio e Michelangelo La Neve e coprodotta da Rai Fiction e Fabula Pictures con Prime Video, in anteprima a Lucca Comics e dal 15 novembre per sei puntate in prima serata su Rai2 (contemporaneamente in streaming su Rai Play e poi su Prime Video), riporta sul piccolo schermo alcuni dei protagonisti della serie dei record Mare Fuori, ma non ha nulla a che vedere con la fiction sul carcere minorile, anche se vede al centro un gruppo di adolescenti, con i loro problemi, i loro pesi, le loro difficoltà interiori (ci sono Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas, Valentina Romani insieme ad Emanuele Di Stefano, Milo Roussel, Sofya Gershevich e Giulia Lin) e li porta in un contesto sorprendente di adolescenza dai poteri soprannaturali.

Completano il cast principale Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Ettore Bassi, Gaetano Bruno, Antonio Gerardi, Pia Lanciotti e Lino Guanciale.

Cinque ragazzi. Cinque storie di adolescenze difficili.

Cinque superpoteri che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. Un racconto di formazione in cui i superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. Un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante di una società - la nostra - e di una parentesi della vita - l'adolescenza - in cui tutti, almeno una volta, hanno sognato di avere i superpoteri. Per combattere le ingiustizie che li circondano. Vincere la propria insicurezza. Accettarsi. Fare la cosa giusta. Senza immaginare che qualcuno ti stia sorvegliando, consapevole della vera origine dei tuoi improvvisi poteri.



