In estate Toscana cani bagnino salvano 15 persone

Sono state 80 le unità cinofile della Sics (Scuola italiana cani da salvataggio) Firenze, a guardia delle spiagge in Toscana nell'estate appena trascorsa: otto gli interventi risolutivi, 15 le persone salvate e 3000 le ore di volontariato dedicate alla vigilanza in spiaggia .

Il primo intervento, il 1/o luglio in Versilia, è stato della golden retriever Lizzy, con il suo conduttore Luca Gaborin: è stata salvata una persona che non riusciva a rientrare per la forte corrente. Il 23 luglio il golden Brando con il suo conduttore Sandro Petrillo hanno salvato un 23enne di Pavia aggrappato ad una boa. Nel pomeriggio è il labrador Piuma con Giuseppe Matrone a raggiungere ad oltre 100 metri dalla riva una turista straniera di 43 anni trascinata a largo dalla corrente di risacca. Il 6 agosto sono invece stati salvati cinque giovani peruviani. Il 20 agosto protagonisti i golden Apha e Beatrice insieme ai conduttori Lopez e Casini, interventui su una donna cremonese di 49 anni, finita in una buca, ed una turista tedesca di 30 anni con un trauma ad un arto, entrambe in serie difficoltà a rientrare a riva. Domenica 27 agosto è stata la volta del labrador Bailey e della sua conduttrice Carolina Manzini, provvidenziale l'intervento congiunto con il bagnino, ad evitare il peggio per due gemelle tedesche di 10 anni finite in un canale di risacca che non riuscivano più a rientrare a riva. Nella stessa giornata, in località Rocchette a Castiglione della Pescaia, il cane Joy femmina, insieme ai suoi conduttori Marco e Valentina, sono riusciti a far rientrare a riva tre bambini su un gonfiabile spinto oltre le boe dal forte vento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA