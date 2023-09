Gimbe: 'In Toscana +39,75% di nuovi casi Covid in una settimana'

In Toscana, nella settimana dal 7 al 13 settembre, riguardo ai contagi Covid, "si registra un peggioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti (50) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi", pari al 39,7%, "rispetto alla settimana precedente". Risultano poi sopra "la media nazionale i posti letto in area medica (4,2%) e in terapia intensiva (1,1%) occupati da pazienti Covid". E' quanto si ricava dagli ultimi dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

Riguardo alle singole province, con riferimento ai nuovi casi per 100.000 abitanti, Massa Carrara ha un'incidenza pari a 56 (+6% rispetto alla settimana precedente), Pistoia 55 (+62,6%), Siena 55 (+26,3%), Pisa 55 (+31,8%), Livorno 49 (+52,8%), Lucca 49 (+65,5%), Arezzo 48 (+36,4%), Firenze 47 (+40,7%), Grosseto 44 (+50%), Prato 34 (+32,8%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA