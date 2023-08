Hanno 650 piante, 35 kg marijuana e fucili, 2 arresti a Gambassi

Scoperta dai carabinieri a Gambassi Terme (Firenze) una maxi piantagione, 35 chili di marijuana già pronta per la vendita, 650 piante e due fucili: così l'Arma ha arrestato due albanesi, di 46 e 29 anni, per produzione di stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di armi.

I militari hanno trovato un accampamento nel mezzo di un bosco che stavano perlustrando nelle ordinarie attività di controllo del territorio. In una radura c'era un centro organizzato per la coltivazione e la raffinazione della marijuana e accanto sono state trovate le piantagioni, una da 350 piante ed una seconda da 300, entrambe servite da un sistema di irrigazione che attingeva l'acqua da un lago. I militari dell'Arma hanno individuato nei pressi un bivacco e con una rapida incursione hanno circondato i due albanesi, che erano armati di due fucili da caccia rubati a Montaione nel 2021. Lo stupefacente sequestrato, una volta sul mercato, avrebbe fruttato circa 350.000 euro in contanti.

Per i due è scattato immediatamente l'arresto e la traduzione presso la casa circondariale di Firenze "Sollicciano", mentre la sostanza stupefacente e le armi sono state sequestrate.



