Simboli anarchici sulla sede di Fratelli d'Italia a Viareggio

Simboli anarchici sono comparsi la notte scorsa sulla sede di Fratelli d'Italia a Viareggio (Lucca), un fondo che dà direttamente sulla strada.

"Un atto vile e inutile che va a offendere i sentimenti di tutta la nostra città e degli italiani che democraticamente hanno scelto Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. È già stata fatta denuncia presso il commissariato contro gli autori del gesto increscioso che è avvenuto questa notte", rende noto Marco Dondolini coordinatore comunale e consigliere.

Il blitz non è passato inosservata al vicinato che prontamente, sentiti i rumori, ha avvisato lo stesso Dondolini.

"Ci sentiamo attaccati per la nostra attività politica locale svolta in modo sano e attivo dal momento che cerchiamo di risolvere i problemi importanti della città tenendo sempre un atteggiamento costruttivo senza denigrare nessuno. Vogliamo ritenere questo avvenimento un puro atto di vandalismo fatto per cercare di destabilizzare e amareggiare chi, con dedizione e impegno, si occupa dei bisogni del territorio e cerca di fare sana attività politica". "Casi come questi sono episodi di inciviltà e mi rifiuti di definirli come 'gesti politici' dal momento che ritengo che la politica vera sia cosa ben diversa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA